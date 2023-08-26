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Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri görüldü.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Aydın'da tarımsal sulama için önemli bir kaynak olan Büyük Menderes Nehri'nin kuraklıktan dolayı Söke ilçesindeki Sarıkemer mevkisinde debisi düştü.

Debinin düşmesiyle bölgede toplu balık ölümleri meydana geldi.

Sarıkemer'in bulunduğu noktada gazetecilere açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yüzlerce balığın öldüğünü olduğunu söyledi.

Bölgedeki kuraklığa dikkati çeken Sürücü, şöyle devam etti:

"Şu anda Büyük Menderes Nehri'nin ortasındayız. Aslında kış aylarında nehre girmek mümkün değil. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte susuzluğu kuraklığı her yıl daha fazla çekmeye başladık. Yüzlerce balık ölüsüyle karşılaştık. Çünkü su yok. Aynı zamanda su tarıma da lazım. Şu anda kanallarla tarım sulaması yapılıyor. O yüzden Menderes'in bazı bölümleri, ne yazık ki içinde yürünebilecek kadar kurumuş vaziyette. Başta balıklar olmak üzere canlılar da ölüyor."

Nehirdeki kirliliğe ve atıklara da işaret eden Sürücü, suyun çekilmesi sonucu ortaya çıkan pisliklerin de temizlenmesini istedi.

Bölgede çiftçilik yapan Bayram Baranz her yıl benzer tabloyla karşılaştıklarını belirterek, "DSİ'nin bu noktada Menderes Havzası'nın suyunu hep akıtmasını sağlaması lazım. Bölge halkı bu konudan oldukça tedirgin. Bu balıklar ölmesin. Bir de kışın Denizli'den Aydın'a Menderes Havzası'na fabrika atıkları atılıyor. Buna da müdahale edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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