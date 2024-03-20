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Bursa'nın içme suyu barajlarının doluluğu rekor seviyeye ulaştı

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdaki doluluk, sonbahar ve kış yağışlarıyla büyük oranlarda arttı.

Saliha Nur Köksal  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Bursa'nın içme suyu barajlarının doluluğu rekor seviyeye ulaştı

Bursa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023'ün sonbahar aylarından itibaren yağışlarda gözlenen istikrarlı tablo, içme suyu barajı havzalarını besleyerek önemli bir seviyeye taşıdı.

Kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk, rekor seviyede yükseldi.

Son ölçümleme raporlarına göre Doğancı Barajı'ndaki doluluk yüzde 89, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 100'e ulaştı.

Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi 1 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 4 kat arttı, Nilüfer Barajı ise sıfır noktasındayken bu yıl yüzde 100'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlardaki doluluğun rahatlatıcı seviyelerde olmasının, beraberinde rehaveti getirmemesi uyarısında bulundu.

Aktaş, tasarrufun elden bırakılmaması ve aynı titizlikte su kullanımına devam edilmesi çağrısı yaptı.

İçme suyu hatlarındaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yıllar içinde hız kazanmasıyla 1995'te yüzde 65'lerde olan sudaki kayıp kaçak oranının 2023 sonunda kent merkezinde yüzde 20'nin altına düşürüldüğünü bildiren Aktaş, bu konuda yapılan etkin mücadele sayesinde 29 yılda 3 barajlık su tasarrufu sağlandığını ifade etti.

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