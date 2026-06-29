Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, karadan 10 arasöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yangına ilişkin M.Y.K'yi gözaltına aldı.

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İzmir'de ziraat alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf : Vahit Koç/AA

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM), yapılan açıklamada,"İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altında. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Bursa'daki yangın kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri yer aldı.