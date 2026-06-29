Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı, İzmir'deki yangına müdahale sürüyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Dikili ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Saliha Nur Köksal, Metin Aydemir, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın
29 Haziran 2026•Güncelleme: 29 Haziran 2026
BURSA/İZMİR
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan 3 helikopter, karadan 10 arasöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, yangına ilişkin M.Y.K'yi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman Genel Müdürlüğünden (OGM), yapılan açıklamada,"İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altında. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Bursa'daki yangın kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri yer aldı.