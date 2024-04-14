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Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

Semih Şahin  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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