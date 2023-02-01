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Bursa'da Uluabat Gölü havzasındaki sulama kanalında köpüklenme oluştu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü'ne bağlantısı bulunan bir sulama kanalında oluşan beyaz renkteki köpüklenmenin nedeni araştırılıyor.

Sinan Balcıkoca   | 01.02.2023
Bursa'da Uluabat Gölü havzasındaki sulama kanalında köpüklenme oluştu

Bursa

Tarım alanlarının olduğu bölgede sulama amaçlı kullanılan deşarj kanallarından birinde, Uluabat Gölü havzasına gelen suyun yüzeyindeki köpükleri görenler durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kanalda gölün yakınından numune alarak olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, AA muhabirine, Uluabat Gölü'nün Türkiye'nin önemli su kaynaklarından olduğunu söyledi.

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan Uluabat'ın, 2001'de Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil edildiğini belirten Demir, "Uluabat Gölü koruma altına alındı. Bununla ilgili sulak alanları koruma kurulu var. DOĞADER olarak biz de bunun bir parçasıyız. Gölün korunması için çaba sarf ediyoruz. Gölün korunması için kurallar var. O bölgede faaliyet gösteren, yaşayan herkes buna uymak zorunda." diye konuştu.

Gölün birçok kuş türüne de ev sahipliği yaptığını aktaran Demir, söz konusu köpüklenmenin sebebinin belirlenmesine yönelik sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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