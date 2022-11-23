Dolar
18.63
Euro
19.24
Altın
1,734.16
ETH/USDT
1,160.00
BTC/USDT
16,466.00
BIST 100
4,797.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Dedeler semtindeki 2 katlı tavuk çiftliği yıkıldı.
logo
Gündem

Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kazım Bulut   | 23.11.2022
Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

Bursa

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında hayatını kaybeden Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanması davası yeniden karara bağlandı
Bodrum'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
İstanbul'daki terör saldırısında ölen Ecrin'in adının verildiği okula tabela asıldı
Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı
Evde sabitlenmeyen eşya depremde yaralanmalara neden oluyor

Benzer haberler

Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem: Türkiye'de 5 bin elektrikli otomobil satışı aslında büyük bir rakam

Nissan, Türkiye'yi üretim yapmak için "iyi bir aday" olarak görüyor

AB'de yeni otomobil satışları ekimde arttı

AB'de yeni otomobil satışları ekimde arttı
Bakan Nebati: Otomobillerde ÖTV indirimi gündemimizde yok

Bakan Nebati: Otomobillerde ÖTV indirimi gündemimizde yok
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor

Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet