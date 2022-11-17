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Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hastanede tedavisi süren 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Uğur Ulu   | 17.11.2022
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Bursa

Sahte içki içtikten sonra kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisi devam eden M.A. yaşamını yitirdi. Ş.C. (56), E.O, N.Ç. ve F.İ'nin ardından M.A'nın da ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu.

K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S. ve M.A'nın tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde sürüyor.

Bu kişilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde 13 Kasım'da alkol aldıktan sonra fenalaşmaları nedeniyle kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da F.İ. ile sattığı ileri sürülen R.A'yı gözaltına almıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise içkileri kargo yoluyla İzmir'den R.A'ya gönderdiği tespit edilen O.Y'yi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklanmıştı.

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