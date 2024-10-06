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Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Yılmaz  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa

Alınan bilgiye göre, Uluabat Mahallesi yakınında Bursa-Balıkesir yolundaki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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