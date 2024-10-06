Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa
Alınan bilgiye göre, Uluabat Mahallesi yakınında Bursa-Balıkesir yolundaki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.