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Bursa'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Yılmaz   | 02.04.2022
Bursa'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz / AA

Bursa

Karaislah Mahallesi yakınındaki yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle dünden beri sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Harmancık ve Keles'ten gelen ekipler, 22 arazöz, 14 tanker, 2 greyder, bir loder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale ediyor.

Yangından yaklaşık 60 hektarlık bir alanın etkilendiği öğrenildi.

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