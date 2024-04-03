Dolar
31.95
Euro
34.46
Altın
2,272.68
ETH/USDT
3,296.90
BTC/USDT
65,756.00
BIST 100
8,983.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Bursa'da geçen yıl temmuz ayında ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa verilen ceza belli oldu.

Elif Özlem Çelikler  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Bursa

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Öner (36) ve avukatı katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, olay günü çöpleri yaktığı sırada altındaki çırpıların tutuşup yangının büyümesine neden olduğunu ve söndüremediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten orman yakma" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezasına çarptırdı.

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde 11 Temmuz 2023'te ormanlık alanın farklı noktalarında yangın çıkmıştı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında Ali Öner gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak hakkında dava açılan Öner, yargılama sürerken tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Yangın güvenlik uzmanı Yasa: Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli

Benzer haberler

Yangın güvenlik uzmanı Yasa: Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli

Yangın güvenlik uzmanı Yasa: Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangına ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 9'a çıktı

Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölen 4 kişilik ailenin cenaze namazı kılındı

Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölen 4 kişilik ailenin cenaze namazı kılındı
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangının görgü tanıkları olayı anlattı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangının görgü tanıkları olayı anlattı
TÜYAK Başkanı Dr. Kazım Beceren'den Beşiktaş'ta 16 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama

TÜYAK Başkanı Dr. Kazım Beceren'den Beşiktaş'ta 16 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet