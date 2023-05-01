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Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Mustafa Bikeç, Uğur Çiçek  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, sürücü ile iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum." ifadesini kullandı.

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