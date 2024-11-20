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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale sürüyor
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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mustafa Bikeç  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Bikeç - AA

Bursa

Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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