Dolar
18.78
Euro
20.17
Altın
1,876.06
ETH/USDT
1,330.40
BTC/USDT
17,255.00
BIST 100
5,149.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar ve binaların çatıları zarar gördü.

Şenol Poyraz   | 10.01.2023
Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi Fotoğraf: Şenol Poyraz - AA

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde kuvvetli lodosta bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı mevkilerinde de bir bina ve kafeteryanın çatısında zarar oluştu. 

Eşrefzade Mahallesi'nde bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü.

İznik Belediyesine bağlı ekipler, çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
Bakan Akar: Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Benzer haberler

Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Osmaniye'de yenilenebilir kaynaklar, yıllık 190 bin hanelik elektrik sağlıyor

Batı Karadeniz'de rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet