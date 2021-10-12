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Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Erdinç Aksoy   | 12.10.2021
Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı Fotoğraf: Cem Şan - Anadolu Ajansı

Bursa

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

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