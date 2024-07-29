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Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Musa Öztürk, Sergen Sezgin  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Musa Öztürk - AA

Bursa

İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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