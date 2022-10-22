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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının firari faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 22.10.2022
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının firari faili yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir emniyet müdürlüklerince, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına 20 Nisan'da uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 failin İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığı hatırlatıldı.

Operasyonda firari olarak aranan, Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı belirlenen Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun ise yakalanması için tüm birimlerin alarma geçirildiği belirtildi.

Hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu Menemen ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.

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