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Gündem

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Cem Şan, Sergen Sezgin   | 20.11.2022
Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.

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