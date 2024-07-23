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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor DRON - Bursa’nın Gürsu ilçesinde karton üretimi yapan fabrika ile yanındaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
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Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde süren yangın yayılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fatih Çapkın, Büşra Nur Yılmaz  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde süren yangın yayılıyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçradı.

Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla yangına su sıktı. Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

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