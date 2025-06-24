Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa
İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor https://t.co/aaIJE1ejRK pic.twitter.com/TC0K3ukxjX— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2025
Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve 89 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.