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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Nuran Bıçak  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa

İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve 89 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.

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