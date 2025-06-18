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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saliha Nur Köksal, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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