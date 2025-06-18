Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa
Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
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