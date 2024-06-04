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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı
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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Emin Alper  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Saliha Nur Köksal - AA

Bursa

İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Ayrıca, çalışmalara 3 helikopterle havadan destek veriliyor.

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