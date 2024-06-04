Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Bursa
İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor.
Ayrıca, çalışmalara 3 helikopterle havadan destek veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.