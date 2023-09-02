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Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Barış Yılmaz  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Barış Yılmaz/AA

Bursa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede arazözler ve diğer araçlarla yürütülen söndürme çalışmasına havadan iki helikopter ve bir uçakla destek veriliyor.

Göynüklü Mahallesi sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor. Bazı vatandaşlar, ahırlardaki hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"Özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'la çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Demirtaş, gazetecilere, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki hava koşullarına değinen Demirtaş, "Çok şiddetli bir rüzgar var. Rüzgar çalışmalarımızı kısıtlıyor. Ekiplerimiz çok ciddi anlamda müdahale ediyor. Vatandaşlarımız da ekiplere yardım ediyor. En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Demirtaş, 6 uçak ve 4 helikopterle müdahale ettiklerini, helikopter sayısının artacağını ifade etti.

Yerleşim alanının yangının etkili olduğu bölgenin uzağında kaldığını dile getiren Demirtaş, "İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız. Özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz." dedi.



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