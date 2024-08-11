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Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Saliha Nur Köksal, Cem Şan  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı Fotoğraf: Semih Şahin - AA

Bursa

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekiplerin 1 uçak, 3 helikopter, 44 araç ve toplam 132 personelle müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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