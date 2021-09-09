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Bursa'da 300 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 48 araca 24 bin lira idari para cezası verildi, 37 iş yerine işlem yapıldı.

Mustafa Bikeç, Sinan Balcıkoca   | 09.09.2021
Bursa'da 300 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı Fotoğraf: Sinan Balcıkoca / AA

Bursa

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 780 araçtan 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen denetimlerde 2 bin 454 kişi sorgulandı, 45 iş yeri denetlendi, 37 iş yerine işlem yapıldı.

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