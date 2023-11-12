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Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mustafa Bikeç, Sergen Sezgin  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen bir binada yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler apartmanın tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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