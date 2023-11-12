Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa
Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen bir binada yangın çıktı.
Hızla yayılan alevler apartmanın tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.