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Bursa, Yalova ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verilecek

Bursa, Yalova ile Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.

Sıtkı Yıldız, Saliha Nur Köksal, İbrahim Yaldız  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Bursa, Yalova ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verilecek

Bursa/Muş

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." paylaşımında bulundu.

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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