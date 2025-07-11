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Bursa ve Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa-Balıkesir sınırında ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeliz Dermen, Mesut Karaduman, Miraç Kaya, Emin Alper  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Bursa ve Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Yeliz Dermen/AA

Tekirdağ/Bursa

Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sirayet ettiğini belirterek, yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 toma aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve 174 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızılcaterzi Mahallesi mevkisinde Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

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