Bursa, Uşak ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki bölgede, Uşak'ın Sivaslı ve Mersin'in Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ankara
Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.
Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.
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Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.
Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.
Bakan Uraloğlu, yangın bölgesini havadan inceledi
Bakan Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın merkezden yönlendirmesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.
Valiliğin koordinasyonunda sabaha kadar bir yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. O anlamda iki tane köy boşaltılmıştı. Bizim de havadan görme imkanımız oldu. O köylerde şu an için bir risk yok. Çünkü etrafındaki bayağı bir yer yanmış, müdahale edilmiş. Köye girmesine müsaade edilmemiş." diye konuştu.
Uraloğlu, bölgede daha aktif olan yangının 2 bin 200 dairelik TOKİ konutları kuzey tarafında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Oraya da bir hava aracı sürekli müdahale ediyor ama ben sahada dolaştım. Gözünüzün gördüğü her yerde arazöz, yangın söndürme aracı, itfaiye var. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ediliyor. Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz."
Sahada devam eden çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de görüşen Uraloğlu, son duruma ilişkin bilgi aldı.
Uraloğlu'na Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirterek, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.
Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını ise büyük oranda kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve helikopterleriyle, karadan arazöz ve tankerlerle müdahale ettiği yangını, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangınlara yönelik müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğü bildirildi.
Ekiplerin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızının ve enerjisinin önemli ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının AFAD koordinasyonunda, kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların desteğiyle aralıksız şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.
Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.
Uşak
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katılıyor.
Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır yandı, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan ise telef oldu.
Mersin
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.
Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.
Vatandaşlardan Mehmet Eser, gazetecilere, Bahçederesi Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının da telef olduğunu söyledi.
Emre Kılıç da mahallenin tahliye edilmesi nedeniyle dün evindeki eşyaları güvenli bölgeye taşıdığını, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından ikametine döndüğünü anlattı.
4 mahalle tedbiren boşaltılmıştı
Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ve 526 personele müdahale edilmişti.
Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmış, dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan 4'ü personel 8 kişiden 7'si taburcu edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırsal Duru Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yaklaşık 15 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında, yaklaşık 35 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.