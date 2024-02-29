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Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değiştirdi

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Mustafa Yılmaz, Sergen Sezgin  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değiştirdi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

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