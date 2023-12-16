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Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Mustafa Yılmaz  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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