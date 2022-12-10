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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı lodos nedeniyle yapılamayacak.

Barış Yılmaz   | 10.12.2022
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.

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