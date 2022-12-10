Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.