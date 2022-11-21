Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Bursa
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.