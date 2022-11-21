Dolar
18.62
Euro
19.10
Altın
1,742.10
ETH/USDT
1,125.50
BTC/USDT
16,018.00
BIST 100
4,524.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında basın temsilcileriyle Hakimevi'nde bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Barış Yılmaz   | 21.11.2022
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Sinop, Kent Meydanı Millet Bahçesi'ne kavuşmak için gün sayıyor
Rektörler terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Benzer haberler

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Marmaris-Rodos feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet