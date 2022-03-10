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Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca   | 10.03.2022
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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