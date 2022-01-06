Dolar
13.72
Euro
15.50
Altın
1,800.52
ETH/USDT
3,443.00
BTC/USDT
43,165.00
BIST 100
2,010.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Sinan Balcıkoca   | 06.01.2022
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa'da 'tsunami' etkisi oluşturuyor
Çin'de Kovid-19 vakalarının arttığı Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu
Belçika'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı
Sırp tenisçi Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi

Benzer haberler

Türk otomotiv sektöründen AB ülkelerine 19 milyar dolarlık ihracat

Türk otomotiv sektöründen AB ülkelerine 19 milyar dolarlık ihracat

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi
Türkiye otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29,3 milyar dolara çıktı

Türkiye otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29,3 milyar dolara çıktı
Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı

Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı