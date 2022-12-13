Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları daha iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Gün içerisinde bazı seferler de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.