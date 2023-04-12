Dolar
19.30
Euro
21.08
Altın
2,015.61
ETH/USDT
1,868.60
BTC/USDT
29,909.00
BIST 100
5,124.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Sinan Balcıkoca  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Başkentte 7 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Benzer haberler

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali

İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı

Dünya Uzay Haftası'nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek

Bursa'nın fethinin 697'nci yılı, etkinliklerle kutlandı

Bursa'nın fethinin 697'nci yılı, etkinliklerle kutlandı
Bursa ilk çeyrekte 4 milyar dolar dış satımla Türkiye'nin ihracatına katkı sağladı

Bursa ilk çeyrekte 4 milyar dolar dış satımla Türkiye'nin ihracatına katkı sağladı
Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak

Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet