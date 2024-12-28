Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.