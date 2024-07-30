Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.