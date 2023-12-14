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Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Barış Yılmaz  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

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