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Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Mustafa Yılmaz   | 15.12.2021
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.

Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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