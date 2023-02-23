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Bursa Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu çağrısında bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su oranındaki ciddi düşüşün ardından vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Sinan Balcıkoca   | 23.02.2023
Bursa Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu çağrısında bulundu

Bursa

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su oranındaki ciddi düşüşün ardından vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurak geçen son günlerde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşları susuz bırakmamak için çalışmalar yürütüyor.

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nda su tamamen biterken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 24'e geriledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, durumun ciddiyetini hatırlattı. Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları tavsiyesinde bulunan Aktaş, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya iş yerlerinde kullandıkları suyu ziyan etmesinler. Her damlayı önemseyerek kullanalım." ifadelerini kullandı.


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