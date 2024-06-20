Dolar
32.80
Euro
35.12
Altın
2,359.05
ETH/USDT
3,528.60
BTC/USDT
64,984.00
BIST 100
10,739.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Emin Alper, Fatih Çapkın  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

Bursa

Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.

Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerinin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

Demirler Mahallesi yakınındaki orman yangınını söndürme çalışmasına bölge sakinleri de destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi 5. gün de devam etti
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti

Benzer haberler

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangının ilerlemesi durduruldu

Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangının ilerlemesi durduruldu
Çanakkale, Adana ve Balıkesir'deki yangınlara müdahale sürüyor

Çanakkale, Adana ve Balıkesir'deki yangınlara müdahale sürüyor
Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet