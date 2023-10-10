Dolar
27.73
Euro
29.31
Altın
1,857.00
ETH/USDT
1,591.90
BTC/USDT
27,691.00
BIST 100
8,361.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - Gazze sınır hattında son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilal Altıok, Burak Ünal  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur

Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.

Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli tutuklandı
Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet