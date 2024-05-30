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Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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