Bulgaristan'daki soydaşların etkin ve güçlü olması için "oy kullanılması" çağrısı Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimde soydaşların orada etkin ve güçlü olması için Türkiye'deki seçmenlerin sandıklara gitmesinin önem taşıdığını belirtti.

Çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da 19 Nisan'da düzenlenecek erken genel seçim için Türkiye'de kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

Emin Balkan, AA muhabirine, 19 Nisan'daki seçimlerin Bulgaristan demokrasisi ve çifte vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.

Seçimin Bulgaristan ve Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını dileyen Balkan, "Bulgaristan yasalarına göre Bulgaristan'da yaşayanların dışında Bulgaristan vatandaşlığı olanların Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Birliği ülkeleri dışında özellikle de Türkiye'deki seçmenlerin sandıklara gitmesi önem arz ediyor. Dernek olarak özellikle Bursa'daki ve Türkiye'deki seçmenlerin sandığa gitmesi açısından da çalışmalarımızı had safhada sürdürüyoruz." dedi.

Balkan, bu seçimlerde sandık sayılarında azalma olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bursa'da 94 bin civarında seçmen var. Bu, önemli bir rakam. Pazar günkü seçim saat 07.00'de başlayıp 20.00'ye kadar sürecek. Saat 20.00'de de seçmen varsa 21.00'e kadar seçim devam edebilecek. Bizim sandıkların başında olmamız lazım. Bu yönde duyarlıyız. Bursa'daki ve Türkiye'deki pek çok vatandaşımızın sandık yerlerini öğrenmek için yoğun talebi var. Derneğin internet sitesi sayfasında Türkiye'deki tüm sandıkların yeri, adresleri belli. Oy kullanacak kişi, Bulgaristan vatandaşlığı kimliği veya pasaportu elindeyse seçim bölgelerine müracaat ettiğinde seçmen listesinde olmasa bile sandık başından bir form alıp doldurarak sandık başkanına verdiğinde oy kullanması sağlanacak. Formun Kiril alfabesiyle doldurulması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu konuda sandık başlarında yardımcı olacak."

"Güzel bir demokrasi sınavı olmasını arzu etmekteyiz"

Balkan, dernek olarak sandık kurulacak okullara ve konsolosluğa lojistik destek verdiklerini anlatarak seçimin hızlı ve kolay geçmesi için gün boyu sahada olacaklarını vurguladı.

Akıcı bir seçim olmasını arzu ettiğini belirten Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar çok insanımız oy kullanabilirse o kadar önemli çünkü bu seçimde iki unsur önemli. Birincisi Bulgaristan demokrasisine sahip çıkmak önemli. İkincisi de burada yaşayan çifte vatandaşların ve Bulgaristan'daki kardeşlerimizin sıkıntıları var. Kardeşlerimizin demokratik sistem içinde talep edecek gücünü hissettirmesi lazım. Son yıllarda Bulgaristan'daki çok sayıda Türk ve Bulgar dostlarımızdan Batı Avrupa'ya çalışmaya gidenler oldu. Batı Avrupa'daki seçmenlerin seçime duyarsız olduğunu görmüştük. Çifte vatandaşların en azından bulundukları ülkelerde konsolosluk temsilcilerinin açtıkları sandıklarda oy kullanması çok önemli. Bulgaristan demokrasisini bu seçimlerde layıkıyla temsil edip kalıcı bir seçim olmasını, Bulgaristan halkı için de güzel bir demokrasi sınavı olmasını arzu ediyoruz."

"Bulgaristan'daki kardeşlerimizin orada etkin ve güçlü olmasını çok istiyoruz"

Balkan, hem Bulgaristan'da yaşayan soydaşların ve hem de çifte vatandaşların haklarını müdafaa etmek açısından seçimlerin önem arz ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ülkesi olarak oralarda etkin ve güçlü olmasını da istiyoruz. Hem Bursa ve Türkiye'de hem de Balkanlar'da ve Batı Avrupa'da çok sayıda Bulgaristan vatandaşı kardeşimiz var. Soydaşların Bulgaristan'da birinci sınıf vatandaş olması için çifte vatandaşların mutlaka sandığa gitmesi gerekiyor. Kendi varlıklarını hissettirmeleri lazım. İkincisi Bulgaristan'ın demokrasinin yerleşmesi açısından bu seçimi önemsiyoruz. Daha etkin ve güçlü bir demokrasi olması açısından sandığa gidilmesi gerektiğini önemli buluyoruz. Bulgaristan'daki soydaşlarımızın hala ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi bizi üzmekte. Bulgaristan'daki kardeşlerimizin de orada birinci sınıf vatandaş, etkin ve güçlü olmasını çok istiyoruz. Nüfus olarak da orada bayağı yoğun ve kalabalığız. Bir milyona yakın Bulgaristan Türk vatandaşı var. Birlik ve beraberlik içinde olursak soydaşlarımızın iktidarın içinde her zaman söz sahibi olabileceklerini hatırlatmak istiyorum."