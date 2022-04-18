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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

Bulgaristan'ın yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Gökhan Balcı   | 18.04.2022
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Türkiye'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen tırların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.

Tır sürücüsü Engin Tatar, AA muhabirine, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyruğa dün sabaha karşı girdiğini belirten Tatar, "Hala buradayım. Önümde 7 kilometre var. Bulgaristan çok ağır çalışıyor. Bizim kapılar hızlı çalışıyor. Şimdi gidip baksak gümrüğün çıkışında Bulgaristan'a girmek için en az 50 araba bekliyor sırada." dedi.

Romanya'ya cam taşıyan Orhan Yılmaz da 2 gündür sırada beklediğini, Hamzabeyli'de beklemenin sürücüleri yolculuktan daha fazla yorduğunu ifade etti.

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