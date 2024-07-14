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Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor

Bulgaristan'da itfaiye ekiplerinin, Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.

Ihvan Radoykov  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor

Sofya

Devlet Haber Ajansı BTA'ya göre, itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangının sınıra doğru ilerlememesi için mücadele ediyor.

Bölgedeki Studena, Ravna Gora, Mihaliç ve Ştit köyleri meralarında süren yangınla mücadelenin aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle zorlaştığı açıklandı.

Alevlerin 55 bin dönüm tarım arazisi ile 18 bin dönüm ormanlık alana yayıldığı belirtildi.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkı yangın çıktığını kaydetti.

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