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Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu

Hakan Mehmet Şahin   | 16.07.2021
Bulgar turistler ile gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu

Edirne

Edirne'de gıdadan tekstile kadar birçok ürünün bulunduğu Ulus Pazarı, Bulgar turistler ile gurbetçilerden yoğun ilgi görüyor.

Başta çevre iller olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçilerin uğrak yeri olan, "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen alanda, 300 esnaf tezgah açtı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın en yoğun günlerinden birini yaşadığını belirtti.

Pazarın özellikle Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin akınına uğradığını ifade eden Reisoğlu, şöyle konuştu:

"Bayram nedeniyle pazar müşteri akınına uğramış durumda. Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara, gurbetçi vatandaşlarımız da eklendi. Edirne eski canlı günlerine dönüyor. Özellikle Bulgar turistler turlar halinde pazara geliyor. Paraları değerli olduğu için iğneden ipliğe Edirne'den alıp gidiyorlar. Bir de giderken araçlarının benzinlerini dolduruyorlar. Eskiye nazaran 5 kat fazla alışveriş yapıyorlar."

Bulgaristan'dan alışveriş için Edirne'ye gelen Sevcan Türkyılmaz, aşırı kalabalık nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Bayram alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar gayet uygun. Bakalım neler alacağız." dedi.

Bulgar vatandaşlar da pazardaki fiyatlardan memnun olduklarını, tüm ihtiyaçlarını buradan alarak ülkelerine döndüklerini söyledi.

Edirne'de oturan bazı vatandaşlar ise pazardaki fiyatların yüksek olmasından yakındı.


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