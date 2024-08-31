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Brüksel Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu verdi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Belçika Kraliyet Askeri Müzesi'nde resepsiyon verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Brüksel Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu verdi Fotoğraf: Selen Valente Rasquinho/AA

Brüksel

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ile Askeri Ataşe Kurmay Albay Dr. Çağrı Sağıroğlu ve eşi Dilek Sağıroğlu'nun ev sahipliğinde Belçika Kraliyet Askeri Müzesi Havacılık Salonu'nda verilen resepsiyon, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Belçika milli marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla devam eden resepsiyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait video gösterildi.

Büyükelçi Uysal, açılış konuşmasında, 30 Ağustos'ta Türk milleti ve ordusunun kazandığı efsanevi zaferin, bağımsızlık savaşının son adımı olarak önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugünün güvenlik zorlukları bağlamında, ordumuz yıllar boyunca başarılı operasyonlarla gücünü ve başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Uysal, Türkiye'nin NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki misyonlarda çeşitli coğrafyalarda küresel barışa aktif olarak katkıda bulunduğunu belirtti.

Askeri Ataşe Kurmay Albay Dr. Sağıroğlu da 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin özgürlüğe olan bağlılığının en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Sağıroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en aktif, güçlü ve saygın ordularından biri olarak gücüne güç katmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Resepsiyona Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'ın yanı sıra Belçika'dan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tanguy Botman, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Stephane Dutron ve Kraliyet Askeri Okullar Komutanı Tümamiral Yves Dupont başta olmak üzere çok sayıda askeri yetkili ve diplomat katıldı.

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