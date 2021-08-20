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Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden etkilenen 113 yıllık Merkez Camisi'nde selden sonraki ilk cuma namazı kılındı.

Bilal Kahyaoğlu, Mehmet Kumcağız   | 20.08.2021
Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Kastamonu

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçede iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.

İlçe merkezindeki, 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.

Sular çekildikten sonra, caminin duvarlarında 2 metreyi aşan selin izleri balçıkla birlikte geride kaldı.

Camide balçığın temizlenmesi için askerler ve ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin özverili çalışmaları ile temizlenen cami, cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.




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Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı